+++ Coronavirus +++ USA zählen mehr als 100.000 Corona-Tote – Austrian Airlines nimmt Flugbetrieb Mitte Juni auf

Der verschuldete Kinobetreiber Cineworld hat sich neues Geld gesichert. Das Unternehmen, das massiv unter der Krise leidet, erhielt nach eigenen Angaben Kredite in Höhe von 110 Millionen Dollar. Zudem wurde ihm ein Zahlungsaufschub gewährt. Dazu kommen Zusagen für weitere 45 Millionen Dollar an Corona-Hilfskrediten aus Großbritannien, die Anträge für 25 Millionen Dollar in den USA seien auf dem Weg. Dieses Geld sollte reichen, falls die Kinos bis zum Jahresende geschlossen bleiben müssten. Derzeit gehe das Unternehmen aber davon aus, dass die Kinos ab Juli wieder Filme vorführen dürften.



An der Börse kam die Geldspritze gut an, die Aktien stiegen zeitweise um gut ein Viertel und notierten so hoch wie seit dem 11. März nicht mehr. Cineworld betreibt etwa 9500 Kinos weltweit, den größten Teil davon in den USA.