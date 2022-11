+++ Midterms 2022 +++ „Geteilte Macht“: Musk ruft zur Wahl republikanischer Kandidaten auf

Kurz vor den Zwischenwahlen hat der frühere US-Präsident Donald Trump in Miami für die Republikaner geworben. Jeder freie Amerikaner müsse verstehen, dass es jetzt an der Zeit sei, sich gegen eine wachsende linke Tyrannei zu wehren, sagte Trump bei seinem Auftritt am Sonntagabend. Er bezeichnete die demokratischen Kandidaten als „linksradikale Verrückte“ und sagte voraus, dass die hispanischen Wähler in Florida mehrheitlich für die Republikaner stimmen würden.



Der Senator von Florida, Rick Scott, nahm an der Veranstaltung in Miami teil. Nicht anwesend war dagegen der republikanische Gouverneur Ron DeSantis, der sich um seine Wiederwahl bewirbt. Er gilt allgemein als aussichtsreichster Herausforderer von Trump, sollten sich beide für eine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner entscheiden. Es wurde erwartet, dass Trump seine Kandidatur nach den Midterms am Dienstag bekanntgeben wird.



Die Republikaner können bei den Wahlen am Dienstag mit deutlichen Zugewinnen rechnen. Ihre Kandidaten appellieren an die Wähler, die Demokraten für die hohe Inflation und die in einigen Teilen des Landes gestiegene Kriminalität zu bestrafen. US-Präsident Joe Biden warnte, ein Sieg der Republikaner könne die Zukunft der amerikanischen Demokratie gefährden.