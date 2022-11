+++ Midterms 2022 +++ Rennen um Nevada und Arizona weiter eng – Kampf um Senatssitz in Georgia geht in die Stichwahl

Noch ist nicht geklärt, welche Partei künftig in den beiden Kammern des Kongresses die Mehrheit haben wird. Doch viele US-Medien legen sich fest: Es war eine gute Nacht für die Demokraten, eine schlechte dagegen für die Republikaner, vor allem für Ex-Präsident Donald Trump.



Der Ausgang der Wahl im Senat ist noch offen und könnte bis in den Dezember offen bleiben. Im Laufe des Mittwochabends zeichnete sich eine knappe Mehrheit für die Republikaner im Repräsentantenhaus ab. Damit blieben die Republikaner jedoch hinter den hohen Erwartungen zurück.



Eine Analyse der Washington Post widmete sich der Frage, „warum die Wahl 2022 so ein Desaster für Trump“ gewesen sei. Die New York Post zeigte den Trump-Rivalen Ron DeSantis, den Gouverneur von Florida, auf ihrer Titelseite unter dem Namen „DeFuture“. DeSantis gilt wie Trump als potenzieller republikanischer Präsidentschaftsanwärter für 2024.



Die Website des konservativen Senders Fox News sparte in ihren Schlagzeilen nicht mit Seitenhieben auf den Ex-Präsidenten wie „Von Trump unterstützter Vance erwähnt früheren Präsidenten nicht in Siegesrede“ und „Republikaner Brad Raffensperger, von Trump verhasst, gewinnt wieder in Georgia“.