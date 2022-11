+++ Midterms 2022 +++ US-Kongresswahlen vor dem Abschluss – Erste Wahllokale geschlossen

Führende Politiker von Demokraten und Republikanern in den USA haben den Tag vor den Zwischenwahlen noch einmal für intensiven Wahlkampf genutzt. US-Präsident Joe Biden hielt eine Kundgebung im US-Staat Maryland ab, wo die Demokraten die vielleicht besten Aussichten haben, einen republikanisch besetzten Gouverneurssitz zurückzuerobern. Ex-Präsident Donald Trump beschloss seinen Wahlkampf für die sogenannten Midterms in Ohio.

Bidens Auftritt in Maryland stand im Einklang mit der Strategie, sich zum Abschluss des Wahlkampfs auf Hochburgen seiner demokratischen Partei zu konzentrieren. Das Ergebnis der Zwischenwahlen wird großen Einfluss auf die letzten beiden Jahre der laufenden Amtszeit Bidens haben. Neu vergeben werden alle Sitze des Repräsentantenhauses und gut ein Drittel der Sitze im Senat. In mehreren Staaten stehen zudem Gouverneurswahlen an.

Auch am Montag (Ortszeit) wiederholte Biden seine in den vergangenen Wochen mehrfach vorgetragenen Warnungen vor republikanischem Extremismus. Man habe es mit einigen der „dunkelsten Kräfte, die wir jemals in unserer Geschichte erlebt haben“ zu tun, sagte er mit Blick auf Anhänger Trumps und deren Slogan „Make America great again“. In einem Interview äußerte er zudem Sorgen über die Einschüchterung von Wählern und erwähnte Menschen mit automatischen Waffen vor Wahllokalen. Dies sei empörend.

Trump behauptet seit langem wahrheitswidrig, Biden habe die Präsidentschaftswahl 2020 durch Betrug gewonnen. Auch bei den Midterm-Wahlen in diesem Jahr hat er die angebliche Möglichkeit eines Wahlbetrugs ins Spiel gebracht. Am Sonntag hatte Trump mit einer erneuten Kandidatur bei den Präsidentschaftswahlen 2024 kokettiert. Viele republikanische Kandidaten unterstützen weiterhin Trumps Behauptungen über Wahlbetrug, während Geheimdienste vor der Möglichkeit politischer Gewalt durch rechtsradikale Extremisten warnen.