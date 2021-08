+++ News zur Afghanistan-Krise +++ Blinken: Noch mehr als 100 ausreisewillige Amerikaner in Afghanistan – „Solide“ Anti-Terror-Kapazitäten der USA verbleiben in der Region

Nach dem Ende des Einsatzes in Afghanistan will sich US-Präsident Joe Biden am Dienstagnachmittag (Ortszeit), (19.30 MESZ) in einer Ansprache an die Nation wenden . Er werde dabei seine Entscheidung erklären, die US-Präsenz in Afghanistan nicht über Ende August hinaus zu verlängern, hieß es in einer am Montag vom Weißen Haus verbreiteten Mitteilung. Biden dankte den US-Soldaten, die die „größte Luftbrücke in der Geschichte der USA“ mit Mut, Professionalität und Entschlossenheit betrieben hätten . „Jetzt ist unsere 20-jährige Militärpräsenz in Afghanistan beendet.“



Biden kündigte an, die Bemühungen, Amerikaner, andere Ausländer und schutzsuchende Afghanen aus Afghanistan herauszubekommen, würden auch nach dem Ende der militärischen Evakuierungsmission fortgesetzt. Er verwies unter anderem auf eine UN-Sicherheitsratsresolution, die am Montag verabschiedet wurde. Biden betonte, die Taliban hätten sich verpflichtet, Menschen ausreisen zu lassen, und die Welt werde sie beim Wort nehmen. Der Präsdent erinnerte an die 13 US-Soldaten, die am Donnerstag bei einem Anschlag der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) am Flughafen Kabul getötet worden waren.