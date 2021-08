+++ News zur Afghanistan-Krise +++ Taliban umwerben ehemalige Soldaten – Merkel telefoniert mit Biden

Nach Angaben des britischen Botschafters in Kabul, Laurie Bristow, will Großbritannien die Evakuierung von Staatsbürgern aus Afghanistan nochmals beschleunigen. Ihm zufolge wurden allein am Dienstag bereits 700 Menschen durch britische Behörden außer Landes gebracht. „Wir werden alles daran setzen, um in den kommenden Tagen so schnell wie möglich jeden rauszuholen, der in Sicherheit gebracht werden muss“, sagte Bristow in einem Video, das er auf Twitter veröffentlichte.



Premierminister Boris Johnson hatte zuvor im Parlament berichtet, dass bereits etwa 300 britische Staatsbürger und mehr als 2000 afghanische Ortskräfte ausgeflogen wurden. Der Befehlshaber der britischen Streitkräfte General Nick Carter hatte im Gespräch mit dem Radiosender BBC 4 angekündigt, er rechne für Mittwoch mit sieben Flugzeugen, die rund 1000 Menschen aus Kabul ausfliegen könnten.