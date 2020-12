 +++ Newsblog Brexit +++: „Die Briten haben sich sehr bewegt“: EU sieht Brexit-Verhandlungen in der „Endphase“

Frankreich will bei den Brexit-Gesprächen mit Großbritannien trotz der knapper werdenden Zeit an seiner Position zu strittigen Themen wie den Fischereirechten festhalten. Die Regierung bleibe bei ihren „roten Linien“, sagte ihr Sprecher Gabriel Attal am Montag. Dazu gehöre das Recht, in britischen Gewässern zu fischen. Die Gespräche über die künftige Ausgestaltung der Handelsbeziehungen nach dem Ende der Übergangsfrist am Jahreswechsel wurden zuletzt weitgehend von zwei Themen gelähmt – den Fischereirechten der EU in britischen Gewässern und faire Wettbewerbsregeln für Unternehmen auf beiden Seiten („level playing field“).

Insidern zufolge wollten Großbritannien und die Europäische Union (EU) ihre Brexit-Gespräche am Montag fortsetzen. Die Verhandlungen über ein Handelsabkommen blieben schwierig, verlautete aus britischen Regierungskreisen. Es bestünden beträchtliche Meinungsverschiedenheiten. In den Verhandlungen hatte sich auch am Wochenende keine Einigung abgezeichnet. Großbritannien und die EU forderten zuletzt wiederholt Zugeständnisse von der anderen Seite.

Die Zeit für eine Einigung drängt. Denn ein Deal müsste noch rund um Weihnachten im Eilverfahren in diversen Parlamenten abgesegnet werden. Viele Fristen waren zuletzt ohne Ergebnis verstrichen.