 +++ Newsblog Brexit +++: Johnson und von der Leyen in Brüssel zusammengekommen

Für das möglicherweise entscheidende Brexit-Treffen des britischen Premierministers Boris Johnson mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Kommission am Dienstag noch kein Datum bekannt gegeben. Darüber werde kurzfristig informiert, sagte Kommissionssprecher Eric Mamer. Bislang ist nur bekannt, dass das Treffen „in den nächsten Tagen“ stattfinden soll. Dabei sollen die Knackpunkte in den Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt besprochen werden. Der Vertrag soll am 1. Januar in Kraft treten, doch besteht in zentralen Punkten keine Einigkeit.



Die Kommission bekräftigte, dass aus ihrer Sicht Verhandlungen auch nach dem 31. Dezember möglich seien – also nach Ende der Brexit-Übergangsphase. Gebe es jedoch bis dahin kein Abkommen, würden die negativen Konsequenzen eines sogenannten No Deal wirksam. Nach Angaben Boris Johnsons stecken die Gespräche in einer schwierigen Phase. Besonders in der Frage der Fischereirechte liege man noch weit auseinander, sagte der Regierungschef am Dienstag. Natürlich werde er versuchen, ein Abkommen zu erreichen: „Wir sind immer hoffnungsvoll.“ Aber es komme vielleicht der Punkt, an dem man sich eingestehen müsse, dass man nicht weiterkomme. Es gebe Grenzen, die eine unabhängige Regierung nicht überschreiten könne.

Die Lage ist im Moment sehr kniffelig. Boris Johnson