 +++ US-Wahlen 2020 +++: Bewaffnete Trump-Anhänger protestieren vor Wahlbüros – Biden fehlt noch ein Staat

Nach Michigan und Pennsylvania klagt US-Präsident Donald Trump nun auch im umkämpften Georgia gegen das Abstimmungsprozedere. Sein Wahlkampfteam und die republikanische Partei des Südstaats baten am Mittwoch einen Richter, die Beschlagnahmung von Wahlzetteln anzuordnen, die am Wahltag am Dienstag nach 19.00 Uhr (Ortszeit) eingegangen waren. Die Klage richtete sich zunächst gegen die zuständige Wahlbehörde in Chatham County, doch kündigte der Parteichef der Republikaner in Georgia, David Shafer, Klagen in einem Dutzend Bezirken an.

Der Klageschrift zufolge bekam ein Wahlbeobachter der Republikaner mit, wie ein Wahlhelfer noch unbearbeitete Briefwahlunterlagen aus einem Hinterzimmer genommen und diese mit bearbeiteten per Brief eingereichten Wahlzetteln vermischt habe, die noch erfasst werden mussten. In Georgia müssen Stimmzettel am Wahltag vor 19.00 Uhr eingegangen sein, um berücksichtigt zu werden. In Chatham County liegt die Stadt Savannah, die den Demokraten zuneigt.