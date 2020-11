 +++ US-Wahlen 2020 +++: Biden nennt Trumps Verhalten „beschämend“ – Umfrage: Knapp 80 Prozent der Amerikaner erkennen Bidens Wahl an

Eine von Republikanern gegründete Anti-Trump-Gruppe hat eine Kampagne gegen Kanzleien gestartet, die den US-Präsidenten bei dessen Anfechtung der Wahl vertreten sollen. Das Lincoln Project rief Nutzer am Dienstag auch via Twitter auf, über Konten in sozialen Medien Angestellte der Kanzleien Jones Day und Porter Wright aufzuspüren und ihnen folgende Frage zu stellen: „Wie können Sie für eine Organisation arbeiten, die den Willen des amerikanischen Volkes aufzuheben versucht.“ Das Lincoln Projekt deutete zudem an, Klienten dazu bewegen zu wollen, sich von den Kanzleien abzuwenden.



Die Firma Porter Wright löschte noch am Dienstag ihr Twitter-Konto, nachdem es von wütenden Kommentaren überflutet wurde. Die Kanzlei Jones Day erklärte in einer Reaktion, dass sie Präsident Donald Trump, dessen Kampagne oder irgendeine mit ihm verbundene Partei nicht in einem Rechtsstreit um angeblichen Wahlbetrug repräsentiere. Vielmehr vertrete man die Republikaner in Pennsylvania in einem Verfahren, das Privatparteien und örtliche Demokraten angestrengt hätten.