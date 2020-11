 +++ US-Wahlen 2020 +++: „Die amerikanische Demokratie hat Trump überlebt“ – Pressestimmen zu Bidens Wahlerfolg

Die britische Wirtschaftszeitung „Financial Times“ analysiert die Lage im US-Senat und kommentiert: „Biden wird von Beginn an eine Hand auf den Rücken gebunden haben.“ Mit seiner Amtseinführung am 20. Januar wird er fast sicher mit einem feindlichen, republikanisch kontrollierten Senat ringen müssen. Das habe niemand vorausgeplant. Insofern sei Biden, der führ seine parteiübergreifende Ansprache bekannt ist und unter anderem auch von Kamala Harris dafür zuvor kritisiert wurde, nun genau der Richtige. When Mr Biden is inaugurated on January 20, he will almost certainly have to grapple with a hostile Republican-controlled Senate. Nobody was planning on that.