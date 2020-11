+++ US-Wahlen 2020 +++ Donald Trump plant Wahlparty mit 400 Gästen – Trump-Anhänger bedrohen einen Wahlkampf-Bus von Joe Biden

US-Präsident Donald Trump könnte sich einem Medienbericht zufolge im Fall eines Vorsprungs in der Nacht der US-Wahl noch vor Ende der Stimmenauszählung zum Sieger erklären. Die Nachrichtenseite Axios berichtete am Sonntag unter Berufung auf drei ungenannte Quellen, der Republikaner habe entsprechende Pläne mit Vertrauten besprochen. Wegen der Pandemie wird eine Rekordzahl an Briefwählern erwartet. Umfragen zufolge wollen vor allem Anhänger des Demokraten Joe Biden davon Gebrauch machen. In umkämpften Bundesstaaten wie Pennsylvania können Briefwahlstimmen noch Tage nach der Wahl ausgezählt werden.



Axios berichtete, Trumps Team bereite sich darauf vor, ohne Grundlage zu behaupten, dass die Demokraten die Wahl „gestohlen“ hätten, sollte sich das Ergebnis in Pennsylvania nach der Wahlnacht zu Bidens Gunsten drehen. Auch Trump-Wahlkampfberater Jason Miller warf den Demokraten am Sonntag vor, einen Wahlsieg nach der Wahl „stehlen“ zu wollen. Miller sagte im Sender ABC: „Wir glauben, dass wir in der Wahlnacht mehr als 290 Wahlleute haben werden.“ Egal, was die Demokraten für „Klagen oder was auch immer für einen Unsinn“ versuchen, Trump werde ausreichend Wahlleute haben, um für eine zweite Amtszeit wiedergewählt zu werden.