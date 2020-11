 +++ US-Wahlen 2020 +++: Erste Wahllokale geschlossen – Trump gewinnt im Süden, Biden im Osten

US-Präsident Donald Trump hat sich kurz vor der Schließung der Wahllokale in Pennsylvania und Wisconsin in Radio-Shows in den beiden Staaten zuversichtlich gezeigt, dass er die Wahl gewinnen wird. Er rechne mit einem großartigen Wahlabend, sagte Trump in einem Telefon-Interview.



Der Moderatorin Vicki McKenna in Wisconsin sagte Trump, die langen Schlangen an den Wahllokalen stimmten ihn zuversichtlich, dass er den Sieg davontragen würde. Es wurde damit gerechnet, dass am Wahltag selbst mehr republikanische Wähler abstimmen würden als demokratische, die tendenziell in größerer Zahl vorab ihre Stimme abgegeben haben.