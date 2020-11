 +++ US-Wahlen 2020 +++: Ex-Präsident Bush spricht von grundsätzlich „fairen Wahlen“ – US-Senator Graham stärkt Trump den Rücken

„Wohl niemand in Amerika glaubt, dass Bidens Sieg alleine die gewaltigen Probleme des Landes löst“, kommentiert der Schweizer „Tages-Anzeiger“. „Die Wunden, in denen Trump seit seiner Wahl herumgestochert hat, waren schon vor ihm da: die Spaltung des Landes, das Misstrauen, das sich seine Bewohner gegenseitig entgegenbringen, das Gefühl, dass sich die wichtigsten Institutionen - Politik, Wirtschaft, Medien - von großen Teilen der Bevölkerung entfernt haben.“



Mehr als 70 Millionen Amerikaner hätten Trump diesmal ihre Stimme gegeben und damit explizit gutgeheißen, was der US-Präsident in den vergangenen vier Jahren getan und gesagt habe. „Diese Menschen werden nicht verschwinden, auch nicht mit salbungsvollen Aufrufen an Einheit und Harmonie“, heißt es weiter. „Und doch: Eine zweite Amtszeit Trumps hätte Amerika an einen finsteren Punkt geführt.“ Sie hätte die Wunden vertieft und neue geschlagen. Mit Trumps Abwahl sei zumindest die Blutung gestoppt. „Das ist nur der erste Schritt - aber jetzt, in diesem Moment, der wichtigste.“