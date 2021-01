 +++ US-Wahlen 2020 +++: Fast 100 demokratische Abgeordnete fordern sofortige Amtsenthebung von Trump

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer will nach der gewaltsamen Erstürmung des US-Parlamentssitzes auch Schlüsse für den Schutz des Bundestages ziehen. Die Ausschreitungen in Washington seien Folge einer schon länger andauernden geistigen und politischen Brandstiftung, sagte die Verteidigungsministerin in „Welt“-TV. Es sei vollkommen berechtigt, wenn es um das Reichstagsgebäude so etwas wie eine Bannmeile gebe.



Die Unversehrtheit des Bundestages, sie muss gegen alle Angriffe verteidigt werden, auch das lehren uns die Bilder aus Amerika. Annegret Kramp-Karrenbauer