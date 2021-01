 +++ US-Wahlen 2020 +++: FBI warnte vor Plänen für Krawalle in Washington

Das US-Repräsentantenhaus will nach Angaben der Demokraten am Mittwoch über ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump befinden. Der Mehrheitsführer der Demokraten in der Kongresskammer, Steny Hoyer, sagte in einem Telefongespräch mit Abgeordnetenkollegen, Mitglieder der Kammer sollten sich auf eine Anreise nach Washington am Dienstagabend einstellen, um eine Resolution zu prüfen, die Vizepräsident Mike Pence zur Absetzung Trumps aus Gründen der Amtsunfähigkeit auf Grundlage eines Zusatzartikels der Verfassung aufruft. Dass Pence entsprechend handelt, wird nicht erwartet - im nächsten Schritt will sich die Kongresskammer nach Angaben Hoyers dann am Mittwoch mit dem Impeachment befassen. Es wäre das zweite in der Amtszeit des 45. US-Präsidenten - und ein Novum in der US-Geschichte.