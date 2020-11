 +++ US-Wahlen 2020 +++: Joe Biden gewinnt die Präsidentschaftswahl – Trump erklärt sich erneut zum Wahlsieger

Nach CNN-Informationen will Biden schon am Montag eine zwölfköpfige Corona-Taskforce einberufen, um die Pandemie effektiver zu bekämpfen als bisher. Kandidaten für weitere Posten will er aber wohl vorerst nicht mitteilen, heißt es. Die Einrichtung des Gremiums noch vor der Bekanntgabe der Personalwahl für erste Kabinettsposten unterstreiche, welche Bedeutung Biden dem Kampf gegen die Pandemie einzuräumen plane, berichtete am Samstag die Nachrichtenseite „Axios“.



Der amtierende Präsident Donald Trump wird noch bis zur geplanten Amtseinführung Bidens am 20. Januar weiter regieren. Biden hatte jedoch schon vor der Wahl vom Dienstag erklärt, dass er sich im Falle eines Wahlsiegs umgehend mit Gouverneuren und Bürgermeistern kurzschließen würde, um den Kampf gegen die Pandemie voranzutreiben.