 +++ US-Wahlen 2020 +++: Merkel macht Trump für Ausschreitungen verantwortlich

Auch Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) macht US-Präsident Donald Trump für die Ausschreitungen in Washington verantwortlich. „Donald Trump hat die Verantwortung für das, was dort geschehen ist. Das kann er nicht weg reden", sagt er bei RTL/ntv. Das gewaltsame Eindringen von Trump-Anhängern in das US-Parlament sei „bedrückend" und „erschreckend". Trump habe in den USA zuvor viele Menschen aufgestachelt und auch nicht zurückgehalten. „Das ist ganz klar etwas, was man erlebt, wenn Populisten Macht bekommen."