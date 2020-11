 +++ US-Wahlen 2020 +++: Spannende Wahlnacht: Biden gewinnt im Osten, doch Trump holt den ersten Schlüsselstaat

Im Großraum Las Vegas müssen 30 Wahllokale eine Stunde länger geöffnet bleiben. Damit gab Bezirksrichter Joe Hardy am Dienstag einer Klage der Kampagne von US-Präsident Donald Trump statt. Sein Wahlkampfteam hatte moniert, dass 22 Abstimmungslokale im Großraum Las Vegas mit Verspätung geöffnet hätten. Richter Hardy weitete die verlängerte Stimmabgabe auf Antrag von Anwälten der Demokraten auf acht weitere Wahllokale aus.

Die Wahllokale in Nevada schließen normalerweise um 19.00 Uhr (Ortszeit), doch bleiben die Türen solange geöffnet, bis die letzte Person in der Schlange ihre Stimme abgegeben hat. Über Twitter hatte die für die Wahlen zuständige Lokalbehörde am Morgen von technischen Problemen bei etlichen Wahllokalen berichtet, die zu einer späteren Öffnung geführt hätten. Hardy ordnete nun an, dass Wähler, die noch um 20.00 Uhr (Ortszeit) an 30 Wahllokalen im Bezirk Clark County Schlange stehen, ihre Stimme abgeben dürfen.