 +++ US-Wahlen 2020 +++: Trump erklärt sich zum Wahlsieger – und will den Supreme Court anrufen

Mehr als 1000 Menschen haben sich in der Wahlnacht auf der Black Lives Matter Plaza in Washington in der Nähe des Weißen Hauses versammelt und gegen US-Präsident Donald Trump protestiert. Sie hielten nur einen Block vom Weißen Haus entfernt Schilder hoch und es gab Sprechchöre über Demokratie. Auf einem Transparent war in großen Buchstaben „Entfernt Trump“ zu lesen.



Hunderte weitere Demonstranten zogen durch Teile der Washingtoner Innenstadt, blockierten teilweise den Verkehr und zündeten Feuerwerkskörper.



Bild: AFP