 +++ US-Wahlen 2020 +++: Trump kassiert Pleite vor oberstem Gericht der USA – Biden-Kabinett nimmt weitere Formen an

Der Wahlsieg von Joe Biden im US-Staat Georgia ist abermals bestätigt worden. Der oberste Wahlbeamte in dem Staat, Brad Raffensperger, beglaubigte am Montag die Ergebnisse erneut und sagte dazu: „Wir haben die rechtmäßig abgegebenen Stimmen nun drei Mal ausgezählt, und die Ergebnisse sind unverändert.“

US-Präsident Donald Trump weigert sich nach wie vor, seine Niederlage anzuerkennen und hat in mehreren Staaten versucht, die offizielle Feststellung der Ergebnisse über den Wahlprozess oder vor Gericht hinauszuzögern. Ohne Belege zu haben, spricht er weiter davon, es sei auf breiter Ebene zu Wahlbetrug gekommen.

Nach dem Wahltag waren die Stimmen in Georgia erstmals ausgezählt worden, demnach gewann Biden in dem Bundesstaat. Weil der Abstand zwischen Biden und Trump relativ gering war, beantragte Raffensperger wie für solche Fälle per Gesetz in Georgia vorgeschrieben eine Neuauszählung per Hand. Auch da wurde Bidens Sieg bestätigt. Das Gesetz in Georgia erlaubt dem Verlierer zudem eine Neuauszählung der Stimmen, wenn der Abstand zwischen den Kandidaten bis 0,5 Prozentpunkte beträgt.

Trump beantragte das - während dieser Auszählung per Scanner tauchten dann in manchen Bezirken Diskrepanzen auf, was eine erneute Beglaubigung vor Ort erforderte. Im Anschluss daran wurde die erneute Bestätigung der Ergebnisse auf Staatsebene durch Raffensperger nötig.

Raffensperger, wie Trump Republikaner, verteidigte am Montag die Integrität der Abstimmung: „Ich weiß, dass es Leute gibt, die überzeugt sind, dass die Wahl mit Problemen behaftet war. Aber die Belege, die tatsächlichen Belege, die Fakten erzählen uns eine andere Geschichte.“