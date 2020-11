 +++ US-Wahlen 2020 +++: Trumps Sicherheitsberater verspricht „professionellen Übergang“ zu Biden

Bild: Julio Cortez/ AP

Eine Woche nach Bekanntgabe des Wahlsiegs von Joe Biden haben Tausende Anhänger von US-Präsident Donald Trump gegen das Ergebnis protestiert. In Washington versammelten sie sich am Samstag auf dem Freedom Plaza nahe dem Weißen Haus, als sich Trump in einer gepanzerten Limousine langsam am Protestzug vorbeifahren ließ. Die Menge jubelte, einige standen nur wenige Meter von der Wagenkolonne des Amtsinhabers entfernt, andere rannten sogar begeistert mit ihr mit. Die Teilnehmer skandierten „USA“-Rufe und „Vier weitere Jahre“, viele hielten amerikanische Flaggen und Transparente hoch, um ihrem Unmut über den Wahlausgang Luft zu machen.



Immer wieder war die Parole zu hören, wonach die „Wahl gestohlen“ worden sei. Diesen Vorwurf hat der Präsident erhoben und ohne jeden Beleg von angeblichen Manipulationen gesprochen.



Nach der Runde um den Freedom Plaza ließ sich der Amtsinhaber zu seinem Golfclub in Virginia fahren. Danach ergriffen Trump-Fans aus dem ganzen Land das Wort, nach einer Stunde zog die Menge vor den Supreme Court.



Für den „Million-MAGA-Marsch“ in Anlehnung an Trumps Wahlkampfmotto „Make America Great Again“ („Amerika wieder großartig machen“) hatte es in den sozialen Medien massiv Werbung gegeben. Dies befeuerte die Sorge, dass die Demonstranten mit Trump-Gegnern aneinandergeraten könnten, die sich seit Wochen nahe dem Weißen Haus auf dem Black Lives Matter Plaza aufhalten. Vorsichtshalber riegelte die Polizei weite Teile des Zentrums von Washington ab.