+++ US-Wahlen 2020 +++ US-Senat stimmt Montag über Amy Coney Barretts Berufung in den Supreme Court ab

Ein Wahlhelfer in der US-Stadt Memphis hat Bürgern mit T-Shirts mit „Black Lives Matter“-Aufdruck („Schwarze Leben zählen“) die vorzeitige Stimmabgabe verwehrt. Dafür sei die Person gefeuert worden, teilte eine Sprecherin der Wahlkommission in Shelby County, Suzanne Thompson, am Montag mit. Der Wahlhelfer habe gedacht, dass „Black Lives Matter“ und der Satz „I Can't Breathe“ auf den T-Shirts von anderen Wählern mit der Demokratischen Partei in Verbindung stünden. Denn nach dem Gesetz des US-Staates Tennessee dürfen Bürger an Wahlurnen keine Kleidungsstücke tragen, auf denen der Name eines Kandidaten oder einer Kandidatin oder einer politischen Partei zu sehen ist. Aussagen wie „Black Lives Matter“ seien aber ausgenommen, betonte Thompson.

Wie viele Wähler bei dem Vorfall am vergangenen Freitag abgewiesen wurden, war zunächst unklar. Thompson zeigte sich zerknirscht: „Das war ziemlich mies“, räumte sie ein. „Sie hätten nicht abgewiesen werden dürfen.“ Gefeuert wurde der Wahlhelfer, nachdem ein Zeuge im Gemeindezentrum Dave Wells in Memphis die Behörden alarmiert hatte.

Von der vorzeitigen Stimmabgabe wird in Memphis und in ganz Tennessee rege Gebrauch gemacht. Sie endet in dem Südstaat am 29. Oktober.