 +++ US-Wahlen 2020 +++: US-Wahlkrimi spitzt sich zu – Bidens Vorsprung in Nevada wächst

Trumps Wahlkampfteam kündigt für 17.30 Uhr MEZ eine Erklärung in Las Vegas an. An der Veranstaltung soll auch der frühere US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, teilnehmen, wie Trumps Team in einer Erklärung mitteilt.

Nach Informationen des Senders Fox News wird das Trump-Team bei seinem Auftritt eine Klage wegen Wahlbetrugs in Nevada ankündigen.