 +++ US-Wahlen 2020 +++: Washingtons Bürgermeisterin fordert, Trump zur Rechenschaft zu ziehen

Dänemark hat sich bei der US-Regierung besorgt über die Geschehnisse in Washington gezeigt. Nach der Erstürmung des US-Kongresses durch Anhänger von Präsident Donald Trump telefonierte der dänische Außenminister Jeppe Kofod am Donnerstag mit der amerikanischen Botschafterin in Kopenhagen, Carla Sands. Die Botschaft der Dänen war, dass Trump und seine Unterstützer endlich das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl im November akzeptieren und anerkennen müssten, wie Kofod auf Twitter mitteilte. Regierungschefin Mette Frederiksen hatte bereits in der Nacht über die Szenen in Washington auf Facebook geschrieben: „Extremismus, Gewalt, Polarisierung und Chaos sind niemals der Weg vorwärts.“



Das Verhältnis zwischen den Dänen und der Trump-Regierung ist ein spezielles gewesen: Grundsätzlich sieht sich das Nato-Land Dänemark etwa bei Militäreinsätzen als enger Verbündeter der USA. Trumps Kaufangebot für die zum dänischen Königreich zählende Insel Grönland hatte jedoch im Sommer 2019 für Verwunderung und Verstimmung in Kopenhagen gesorgt. Als die Grönländer und auch die dänische Regierung klargemacht hatten, dass Grönland nicht zum Verkauf stehe, hatte Trump kurzfristig einen Besuch in Kopenhagen abgesagt.