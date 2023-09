50 Jahre UN-Mitgliedschaft So groß sind die deutschen Chancen auf einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat

Die Bundesregierung bemüht sich unverdrossen um einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Dabei war Deutschland schon einmal auf einem guten Weg – bis Helmut Kohl intervenierte.

Olaf Scholz bei seiner letzten Rede vor der UN-Vollversammlung

Genf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) machte sein Anliegen schon im September vergangenen Jahres klar: „Deutschland ist bereit, größere Verantwortung zu übernehmen“, sagte er – und zwar als ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat, dem mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen.

In der kommenden Woche wird Scholz erneut bei der Vollversammlung in New York vorstellig und seinen Wunsch wahrscheinlich wiederholen. Inzwischen formuliert die Bundesregierung ihren Anspruch, vom einfachen UN-Mitglied in die kleine Gruppe der ständigen Ratsmitglieder aufzusteigen, in ihrer Nationalen Sicherheitsstrategie.

Scholz dürfte auch auf ein Jubiläum zu sprechen kommen: Vor 50 Jahren, am 18. September 1973, traten die Bundesrepublik Deutschland und die damalige DDR den Vereinten Nationen bei.