Abhängigkeit China fordert von EU mehr Klarheit über Partnerschaft

Die EU möchte ihre Abhängigkeit zu China wegen politischer Differenzen bezüglich der Ukraine oder Taiwan reduzieren. China ruft dazu auf, Wirtschaft und Politik zu trennen.

Ein grundsätzlicher Interessenskonflikt zwischen China und der EU existiere nicht, wird der chinesische Diplomant Wang zitiert. (Foto: REUTERS) Wang Yi

Peking China fordert von der Europäischen Union mehr Klarheit über ihre Partnerschaft mit der Volksrepublik. China und die EU sollten ihre Kommunikation und das gegenseitige Vertrauen stärken, sagte Chinas Spitzendiplomat Wang Yi am Freitag am Rande des Asean-Gipfels in Indonesien zu dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. Die EU sollte nicht zaudern und erst recht nicht in der Wortwahl und bei Taten zurückrudern. Wang habe während seines Treffens mit Borrell dazu aufgerufen, dass beide Seiten Wirtschaftsthemen nicht politisieren sollten, berichtete die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag. Ein grundsätzlicher Interessenskonflikt zwischen China und der EU existiere nicht, wird Wang zitiert.

Borrell bezeichnete das Gespräch mit Wang als konstruktiv und ausführlich. Er habe auch die Erwartungen der EU bezüglich der Rolle Chinas zur Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ausgeführt, twitterte Borrell. Auch das Thema Taiwan sei zur Sprache gekommen. Es sei darum gegangen die Stabilität und den Status Quo in der Straße von Taiwan zu wahren.

Die EU hatte Ende Juni bei ihrem Gipfel erklärt, die Abhängigkeiten von China reduzieren zu wollen, sieht es aber weiter als Partner an. China sei gleichzeitig Partner, Konkurrent und systemischer Rivale. Deutschland stellte diese Woche erstmals eine eigene China-Strategie vor. Darin wird China deutlich kritischer beurteilt als früher. Firmen werden aufgefordert, ihre Risiken im China-Geschäft abzubauen. Gleichwohl wird auch der Wille zur Zusammenarbeit betont.

Mehr: Diese Manager beeinflussen die deutsche China-Politik am stärksten