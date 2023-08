Abkommen USA und Vietnam vereinbaren offenbar strategische Partnerschaft

Laut eines Medienberichts will Joe Biden bei seinem Staatsbesuch ein derartiges Abkommen unterzeichnen. Vietnam würde dadurch vor allem in seinem Hochtechnologiesektor profitieren.

Biden erwäge eine Reise nach Vietnam im September, sagte eine mit den Plänen vertraute Quelle der Agentur Reuters am Freitag. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Präsident Joe Biden

Washington US-Präsident Joe Biden wird laut Medienbericht bei seinem Staatsbesuch in Vietnam ein Abkommen über eine strategische Partnerschaft mit dem südostasiatischen Land unterzeichnen. Die Abmachung werde eine neue bilaterale Zusammenarbeit ermöglichen, schreibt die amerikanische Zeitung „Politico“ unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Freitag (Ortszeit). Damit werde Vietnams Hochtechnologiesektor in Bereichen wie der Halbleiterproduktion und der künstlichen Intelligenz gefördert.

Offizielle Stellen haben sich nicht dazu geäußert, was die engere Beziehung mit sich bringen könnte. Experten sagen, dass sie eine verstärkte militärische Zusammenarbeit und US-Waffenlieferungen beinhalten könnte. Biden erwäge eine Reise nach Vietnam im September, sagte eine mit den Plänen vertraute Quelle Reuters am Freitag. Das Weiße Haus hat die Reisepläne bisher nicht bestätigt.

Mehr: USA, Japan und Südkorea weiten Sicherheitsbeziehungen aus