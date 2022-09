Abschreckung Bollwerk gegen Putin: Dieses neue Sicherheitskonzept schwebt der Ukraine vor

Brüssel Die ukrainischen Verteidiger kämpfen sich voran, Dorf um Dorf, Kleinstadt um Kleinstadt. Innerhalb weniger Tage hat die Ukraine eigenen Angaben zufolge 6000 Quadratkilometer Land zurückerobert – eine Fläche, die mehr als doppelt so groß ist wie das Saarland.

Der Aggressor Wladimir Putin erlebt derzeit die wohl größte Schmach seiner Amtszeit. Die Invasion entwickelt sich zum Rückzugsgefecht. Nicht nur im Nordosten der Ukraine, auch im Süden nahe der Stadt Cherson stehen die russischen Streitkräfte unter Druck.

Dennoch ist die Gefahr, die von Russland für den ukrainischen Staat ausgeht, nicht gebannt. Es gibt noch immer keine Anzeichen dafür, dass Putin bereit wäre für Verhandlungen mit der ukrainischen Führung. Und selbst wenn die Waffen eines Tages schweigen, wird sich die Ukraine kaum auf russische Zusagen verlassen. Jedes Vertrauen in Moskau ist zerstört, Kiew setzt auf militärische Abschreckung.

Das zeigt das Sicherheitskonzept für die Ukraine, das der frühere Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen im Auftrag des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski erstellt und am Dienstag präsentiert hat. Co-Autor des Berichts ist Selenskis Stabschef Andrij Jermak, was die politische Bedeutung des Papiers unterstreicht.

Rasmussen und Jermak argumentieren, dass selbst bindende rechtliche oder politische Maßnahmen nicht ausreichen, um eine erneute Aggression der Russen zu verhindern. Die Ukraine müsse massiv aufgerüstet werden – und faktisch zum Anti-Putin-Bollwerk an der Ostflanke Europas werden.

Kurzfristig könne sich die Ukraine nur auf das Selbstverteidigungsrecht nach Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen verlassen. Dafür benötige Kiew jedoch „die Ressourcen, die zur Aufrechterhaltung signifikanter Verteidigungsstreitkräfte“ nötig sind.

„Dies erfordert eine jahrzehntelange Anstrengung mit nachhaltigen Investitionen in die ukrainische Verteidigungsindustrie, skalierbare Waffentransfers und nachrichtendienstliche Unterstützung durch Verbündete“, mahnen Rasmussen und Jermak. Zudem seien „intensive Ausbildungsmissionen und gemeinsame Übungen unter der Flagge der Europäischen Union und der Nato“ nötig, um das ukrainische Militär zu ertüchtigen.

All das sollten die westlichen Verbündeten der Ukraine in einem neuen Sicherheitsvertrag garantieren, dem „Kyiv Security Compact“. Als Vertragspartner werden die USA, das Vereinte Königreich, Polen, Italien, Deutschland, Frankreich, Australien und die Türkei genannt, auch die nordischen, baltischen, zentral- und osteuropäischen Staaten sollen dem Arrangement beitreten.

Eines Tages könnte der geplante EU-Beitritt einen Beitrag zur Sicherheit der Ukraine leisten, so die Autoren und verweisen dabei auf die Beistandsklausel der Europäischen Union. Eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine wird in dem Papier ebenfalls nicht ausgeschlossen. In beiden Fällen handele es sich allerdings um Perspektiven, die der Ukraine kurzfristig wenig Schutz böten.

Plan heizt Debatte um Lieferung von Kampfpanzern weiter an

Die Frage, wie nach Kriegsende die Sicherheitsgarantien für die Ukraine aussehen könnten, beschäftigt auch die Bundesregierung seit langem. Unter deutscher Präsidentschaft haben sich die G7-Staaten Ende Juni auf eine Erklärung verständigt, in der sie die Bereitschaft betonen, „gemeinsam mit interessierten Ländern und Institutionen und der Ukraine Vereinbarungen über nachhaltige Sicherheitsverpflichtungen zu treffen, um der Ukraine zu helfen, sich selbst zu verteidigen, ihre freie und demokratische Zukunft zu sichern und künftige russische Aggressionen abzuwehren“. An diese Zusage könnte der neue Sicherheitsvertrag mit Kiew anknüpfen.

Die Vorschläge von Rasmussen und Jermak dürften auch der deutschen Debatte um die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine Auftrieb geben. In den vergangenen Tagen waren die Rufe nach einer Exportgenehmigung für Kampfpanzer vom Typ Leopard eins oder zwei sowie Marder-Schützenpanzer wieder lauter geworden. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird für seine zögerliche Haltung sowohl von der Opposition als auch von seinen grünen und liberalen Koalitionspartnern kritisiert, hält bisher aber an der Linie fest, nur Waffengattungen zu liefern, die auch die USA bereitstellen.

Der frühere Nato-Chef schlägt langfristige Investitionen in die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine vor. (Foto: imago images/ZUMA Wire) Anders Fogh Rasmussen

Vergangene Woche hatten die Verteidigungsminister aus rund 50 Unterstützerstaaten auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein erneut getagt, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Scholz hatte bei der Gelegenheit betont, dass er sich eine internationale Arbeitsteilung bei der Unterstützung wünscht, Deutschland könne beispielsweise mit Artillerie und Luftabwehrsystem helfen.

Dennoch wächst mit den militärischen Erfolgen der Ukraine auch der Druck auf Deutschland, die von der Rüstungsindustrie angebotenen Marder oder Leoparden zu liefern. „Ich wende mich an all die, die immer noch nicht verstanden haben, dass in einer Kriegssituation wie der diesen die Erfolge der Ukraine nur untermauert werden können, wenn sie jetzt die Waffen haben, die sie brauchen, und dazu gehört auch ein Kampfpanzer“, sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, zuletzt.

Verteidigungsministerin Lambrecht: Keine Alleingänge bei westlichen Schützen- und Kampfpanzern

Verteidigungsministerin Lambrecht betonte dagegen am Montag erneut, dass bisher kein Land Schützen- oder Kampfpanzer aus westlicher Produktion liefere und dass es bei diesem Thema auch keine Alleingänge geben werde. Sie habe beim Ramstein-Treffen auch nicht den Eindruck gehabt, dass ihr US-Amtskollege Lloyd Austin in dieser Frage seine Haltung geändert habe.

Auch öffentlich erhalten Scholz und Lambrecht Rückendeckung von der US-Regierung. Auf die Frage, ob Deutschland genug tue, um die Ukraine zu unterstützen, sagte Amy Gutmann, die Botschafterin der Vereinigten Staaten in Deutschland, am Montag auf dem Arbeitgebertag in Berlin: Deutschland tue alles, was es könne. Und wenn die USA vorangingen, sei auch mehr möglich, sagte sie mit Blick auf die Debatte über die Lieferung von Kampf- und Schützenpanzern aus westlicher Produktion.

Russlands Präsident Wladimir Putin habe versucht, den Westen zu spalten, aber das sei nicht gelungen. Gutman sagte: „Wir sind stärker geeint als jemals zuvor.“

