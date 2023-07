Abwanderung Wirtschaftsweise warnen vor Subventionswettlauf mit den USA

Der Sachverständigenrat hält Bidens Inflation Reduction Act für deutlich weniger gefährlich als befürchtet. Die Wirtschaftsweisen fordern, dass Europa sich mit seiner Antwort zurückhält.

Ulrike Malmendier (v.l.), Achim Truger, Monika Schnitzer, Veronika Grimm und Martin Werding lassen die Luft aus der IRA-Panik. (Foto: Sachverständigenrat Wirtschaft) Sachverständigenrat

Berlin Die enormen Subventionen in den USA für emissionsarme Technologien werden den Wirtschaftsweisen zufolge nicht zu einer massiven Abwanderung europäischer Unternehmen in die Vereinigten Staaten führen.

Die Folgen des rund 370 Milliarden Dollar schweren Inflation Reduction Act (IRA) für Europa schätzt der Sachverständigenrat „insgesamt als eher gering ein“. Das geht aus einem am Freitag veröffentlichten „Policy Brief“ der Wirtschaftsweisen hervor. Es handelt sich um ein neues Format der Wirtschaftsweisen.

„Für einzelne Industriezweige könnten die Subventionen des IRA zwar die Standortattraktivität der USA erhöhen und damit den Anreiz verstärken, in den USA statt in der EU zu investieren“, hieß es zugleich. Allerdings: Die Wirtschaftsweisen warnen vor den deutlich günstigeren Energiepreisen in den USA. Diese sehen sie als viel größere Gefahr für den europäischen Standort.