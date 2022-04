Adam Tooze im Interview Wirtschaftshistoriker zu Russland-Sanktionen: „Es reicht, das moralisch Richtige zu tun“

Der Wirtschaftshistoriker plädiert für ein schnelles Energieembargo gegen Russland und erklärt er, warum das keinen wirtschaftlichen Totalschaden für Deutschland wäre.



(Foto: Polaris/laif) Adam Tooze

Das amerikanische Magazin „New York“ nennt ihn „Galaxy Brain“. Und tatsächlich gibt es kaum etwas, über das der 54-jährige Wirtschaftshistoriker Adam Tooze von der Columbia University nicht anregend und fachkundig sprechen könnte.

Von der Finanzkrise über den Klimawandel und die Pandemie bis hin zum Wirtschaftskrieg gegen Putin – Tooze ist ein Welterklärer und Tausendsassa. Das brachte ihm in unserer aus den Fugen geratenen Welt voller komplexer Krisen eine internationale Fangemeinde ein. Tooze ist in Großbritannien geboren und in Deutschland aufgewachsen.

Das sowie seine rigorose empirische Arbeitsweise machen ihn auch zu einem idealen Beobachter der deutschen „Zeitenwende“. Wie bei Tooze nicht anders zu erwarten, bleibt es im Interview nicht bei diesem einen Thema.

