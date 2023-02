 Afghanistan: Baerbock kündigt EU-Sanktionen gegen Taliban an

Das Taliban-Regime hat durch mehrere Maßnahmen das Leben von Frauen in Afghanistan unterdrückt. Die EU plant nun darauf mit Sanktionen zu reagieren.

„Wir sehen, dass die Taliban weitere massive Menschenrechtseinschränkungen gegenüber Frauen, gegenüber Mädchen auf den Weg gebracht haben“, sagte Baerbock in Brüssel. (Foto: IMAGO/Metodi Popow) Bundesaußenministerin Annalena Baerbock

Brüssel/Berlin Die Europäische Union bereitet nach Angaben von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock Sanktionen gegen das radikalislamische Taliban-Regime in Afghanistan vor. „Wir sehen, dass die Taliban weitere massive Menschenrechtseinschränkungen gegenüber Frauen, gegenüber Mädchen auf den Weg gebracht haben“, sagte Baerbock nach Beratungen der EU-Außenministerinnen und Außenminister am Montag in Brüssel.

Es gebe eine „systematische gender-spezifische Verfolgung“ in Afghanistan. Daher habe sie mit ihren Kollegen aus den Niederlanden und Frankreich deutlich gemacht, dass Sanktionen wegen Menschenrechtsverletzungen verhängt werden sollten.

„Das werden wir mit Blick auf den nächsten Rat jetzt gemeinsam vorbereiten“, kündigte Baerbock an. Es sei etwa nicht akzeptabel, dass Frauen aus Organisationen für humanitäre Hilfe ausgeschlossen würden. „Dass es humanitäre Hilfe nur noch für Männer und von Männern gibt, das werden und können wir als Europäische Union nicht unterstützen.“

Mehr: Taliban-Minister verteidigt Ausschluss von Frauen an Hochschulen