Afghanistan China und Pakistan fordern Wiederaufnahme von Afghanistan-Hilfen

China und Pakistan wollen andere Staaten zu einer Wiederaufnahme von humanitären Hilfen bewegen. Wegen der Beschneidung von Frauenrechten hatten die UN die Hilfen stark eingeschränkt.

China und Pakistan forderten die Aufhebung der Sanktionen, um Möglichkeiten „für die wirtschaftliche Entwicklung und den Wohlstand des Landes“ zu schaffen. (Foto: Reuters) Verkehr auf den Straßen von Kabul

Karachi China und Pakistan fordern die Wiederaufnahme internationaler Hilfen für Afghanistan. Die Außenminister der an Afghanistan angrenzenden Länder verabschiedeten am Montag zusammen mit ihrem afghanischen Kollegen eine Erklärung, in der sie dafür eintreten, humanitäre Hilfen von „politischen Erwägungen“ abzukoppeln. Gemeint sind damit Sanktionen der Vereinten Nationen sowie einzelner Staaten wegen der Beschneidung von Frauen-Rechten durch die islamistische Taliban-Regierung in Kabul.

Die Vereinten Nationen haben ihre Aktivitäten in Afghanistan weitgehend eingeschränkt, nachdem die Taliban weibliche Mitarbeiter bei den UN-Stellen im Land verboten hatten. Taliban-Vertreter wiesen Kritik an diesem Vorgehen zurück und pochten darauf, Entscheidungen über Mitarbeiterinnen von Hilfsorganisationen seien eine interne Angelegenheit. Frauen und Mädchen sind vom öffentlichen Leben nahezu ausgeschlossen, ihre Möglichkeiten zur Ausbildung stark eingeschränkt. Aus Sicht der Taliban wird damit den im orthodox-islamischen Recht vorgeschriebenen Frauenrechten entsprochen.

China und Pakistan forderten die Aufhebung der Sanktionen, um Möglichkeiten „für die wirtschaftliche Entwicklung und den Wohlstand des Landes" zu schaffen. In der Erklärung der drei Außenminister wird auf die wiederholten Zusicherungen der Taliban-Regierung verwiesen, die Rechte der Frauen zu respektieren. Geber-Länder werden darin aufgefordert, den Wiederaufbau Afghanistans zu unterstützen, damit die Rechte und Interessen aller Afghanen „einschließlich der Frauen und Kinder" geschützt werden. Nach Angaben der Vereinten Nationen waren die Vereinigten Staaten im vergangenen Jahr mit fast 1,2 Milliarden Dollar der größte Geber für Afghanistan. Auch in diesem Jahr haben die UN zu Spenden für das Land aufgerufen, benötigt werden 4,6 Milliarden Dollar. Davon sind bislang sieben Prozent eingegangen. Die UN warnen vor einem Kollaps der Wirtschaft in Afghanistan.