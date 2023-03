Ajay Banga Favorit für Weltbankspitze wirbt in Brüssel um Unterstützung

Der Kandidat für den Posten als Direktor der Weltbank sieht den Klimaschutz als zentral für die Armutsbekämpfung. Bei den Europäern kommt Ajay Banga damit gut an.

Der 63-Jährige wurde von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagen. (Foto: Reuters) Ajay Banga

Brüssel Die Zeiten, in denen die Weltbank als zentraler Akteur der globalen Wirtschaftspolitik galt, sind lange vorbei. Die Globalisierung befindet sich auf dem Rückzug, und die Weltbank kämpft um ihre Relevanz. Es ist also keine leichte Aufgabe, die Ajay Banga erwartet – wenn in den nächsten Wochen alles glatt geht.

US-Präsident Joe Biden hat den früheren Mastercard-Chef als künftigen Weltbank-Direktor vorgeschlagen, Banga ist bisher der einzige Kandidat. Dennoch will er nichts dem Zufall überlassen, reist um die Welt und wirbt um Unterstützung. Am Dienstag machte der 63-Jährige in Brüssel Station, führte dort am Rande des Treffens der EU-Finanzminister Gespräche. Bangas Botschaft traf bei den Europäern auf Wohlgefallen: Er will den Klimawandel ins Zentrum seiner Arbeit rücken.