AKW Saporischschja Inspektion im umkämpften ukrainischen Atomkraftwerk beginnt

IAEA-Delegation auf dem Weg in die Ukraine

Österreich, Wien: IAEA-Generaldirektor Rafael Mariano Grossi (Mitte) leitet ein Expertenteam der IAEA zu einem Besuch des belagerten Kernkraftwerks Saporischschja in der Ukraine.

Berlin Die Inspektoren der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) sind im ukrainischen Saporischschja eingetroffen – und damit etwa 70 Kilometer vom gleichnamigen Atomkraftwerk entfernt. Unter der Leitung von IAEO-Chef Rafael Grossi wollen sie kontrollieren, ob der Betrieb des größten europäischen Atomkraftwerks sicher ist.

Saporischschja ist seit März von russischen Truppen besetzt, wird aber noch von ukrainischen Fachleuten betrieben. Die IAEO-Experten wollen vor Ort Schäden und Sicherheitssysteme der sechs Reaktorblöcke untersuchen, weil die Angaben aus Kiew und Moskau dazu widersprüchlich sind.

Zudem geht es um den wiederholten Beschuss des Geländes, den sich Moskau und Kiew gegenseitig vorwerfen, und die daraus entstehende Gefahr eines atomaren Unfalls. Die Bombardierungen in der Nähe und teilweise auf dem AKW-Gelände schüren weltweit die Angst, dass es 36 Jahre nach dem GAU im Kernkraftwerk Tschernobyl wieder zu einer Atomkatastrophe in der Ukraine kommen könnte.

Zuletzt hatten EU-Staaten eine Spende von fünf Millionen Kaliumjodidtabletten an die Ukraine angekündigt – sie sollen als vorbeugende Maßnahme zum Schutz der Menschen in der Nähe des Atomkraftwerks Saporischschja dienen. Verantwortlich für die Lieferung wäre Deutschland, sage ein Sprecher der EU-Kommission am Dienstag.

Die Ukraine habe vergangenen Freitag eine Anfrage an die EU gestellt, sie mit Jodtabletten zu unterstützen. Die Tabletten sollen für den Fall genutzt werden, wenn Radioaktivität aus dem AKW austritt. So solle verhindert werden, dass sich eingeatmetes oder verschlucktes radioaktives Jod in der Schilddrüse absetze. Neben der Spende aus den EU-Reserven von fünf Millionen Tabletten, kommen weitere 500.000 aus Österreich.

Erst zu Beginn der Woche hatte die Ukraine dem russischen Militär erneut vorgeworfen, das AKW Saporischschja als Schutzschild zu missbrauchen und von dort Ziele in der Umgebung angegriffen zu haben. In Nikopol am gegenüberliegenden Ufer des Flusses Dnipro kam dabei ein Mensch ums Leben, fünf wurden verletzt.

In der Stadt Enerhodar im Südosten, an deren Rand das AKW liegt, machte der ukrainische Bürgermeister der Stadt, Dmytro Orlow, den russischen Beschuss für die Verletzungen von mindestens zehn Einwohnern verantwortlich.

Atomenergie-Experten reisen zum AKW Saporischschja

Moskau hingegen forderte die internationale Gemeinschaft auf, sie müsse die Ukraine zum Abbau militärischer Spannungen rund um das Atomkraftwerk Saporischschja bringen. Damit bringe Kiew ganz Europa in Gefahr, sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow.

IAEO-Experten vor Ort – Einige könnten dauerhaft bleiben

Kürzlich hatte die russische Besatzungsverwaltung der Stadt Enerhodar vom Abschuss einer ukrainischen Drohne berichtet. Diese sei auf die Sicherheitshülle über einem Reaktor gefallen, detoniert, habe aber keinen Schaden angerichtet. Die Angaben waren nicht unabhängig zu überprüfen. Die russische Seite unterstellte, dass die Drohne ein Lager für abgebrannte Brennstäbe angreifen sollte.

Nach Angaben der russischen Regierung handelt es sich bei der Abordnung der Internationalen Atomenergie-Organisation um 15 Atomkraftexperten. Diese würden von einem großen Logistik- und Sicherheitsteam der Vereinten Nationen begleitet werden.

Einige davon könnten offenbar auch langfristig vor Ort bleiben. Michail Uljanov, Russlands Vertreter bei den internationalen Organisationen in Wien, sagte: „So wie wir es verstehen, ist es die Absicht des Generaldirektors (der IAEO), ein paar Leute auf ständiger Basis im Kraftwerk zu belassen.“

Die Mission ist seit Wochen geplant, scheiterte aber daran, dass zwischen den Kriegsparteien keine Absprachen über die Anreiseroute und das sichere Geleit der Experten möglich war. Nun versicherte Kremlsprecher Dmitri Peskow: „Russland ist offen für eine Zusammenarbeit.“

Dabei geht es auch darum, die weltweiten Sorgen zu zerstreuen. Moskau hoffe, „dass der Besuch des Kraftwerks durch die IAEO-Mission dabei hilft, die unzähligen Spekulationen über die schlechte Lage im Atomkraftwerk Saporischschja zu zerstreuen“, sagte Uljanov. Kremlsprecher Peskow verkündete zudem, dass Russland der Mission die nötige Sicherheit auf dem von Russland besetzten Gebiet garantiere.

Zugleich erteilte er erneut der Forderung nach einer entmilitarisierten Zone rund um das Kraftwerk im Südosten der Ukraine eine Absage. Darauf drängen die Vereinten Nationen, die USA, EU und 42 weitere Staaten. UN-Generalsekretär António Guterres warnte: Anderenfalls drohe eine Atomkatastrophe.

Die sechs Reaktorblöcke liegen unmittelbar an der Front

Die Lage des Atomkraftwerks ist prekär, weil die Stadt Enerhodar im Südosten des Landes unmittelbar in der Nähe der Frontlinie liegt. Die gleichnamige Stadt Saporischschja befindet sich wenige Kilometer nordöstlich davon in einem Gebiet, das bisher nicht von russischen Truppen eingenommen wurde.

Die im Staatenbund der G7 für nukleare Sicherheit zuständigen Experten forderten, die IAEO-Mission müsse zeitnah und sicher Zugang zu der nuklearen Infrastruktur in der Ukraine bekommen und ohne Druck oder Einmischung arbeiten können. Dabei müsse unbedingt die ukrainische Souveränität respektiert werden.

Zu den G7-Staaten, die die Inspektion sowohl technisch als auch finanziell unterstützen wollen, gehören neben Deutschland und den USA auch Großbritannien, Frankreich, Italien, Kanada und Japan.

In einer Mitteilung der G7 hieß es: „Wir bekräftigen, dass das Atomkraftwerk Saporischschja und die Energie, die es produziert, der Ukraine gehören, und betonen, dass jegliche Versuche von Russland, das Kraftwerk vom ukrainischen Stromnetz zu nehmen, inakzeptabel sind.“ Die russische Besatzung erhöhe das Risiko eines nuklearen Unfalls und gefährde die Bevölkerung der Ukraine, der Nachbarstaaten und der internationalen Gemeinschaft.

