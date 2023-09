 Alarmierender Report: Dramatischer Anstieg der Armutsquote in den USA

Wohnungslose in Los Angeles

Washington In den USA ist erstmals seit zwei Jahren die Armutsquote wieder angestiegen. Das amerikanische Zensusbüro veröffentlichte am Dienstag neue Zahlen für das Jahr 2022, die zum Teil dramatische Verschiebungen zeigen.

Demnach lag das inflationsbereinigte mittlere Haushaltseinkommen in den USA im vergangenen Jahr bei 74.580 Dollar. Das sind 2,3 Prozent weniger als 2021 – und fast fünf Prozent weniger als vor dem Ausbruch der Coronapandemie.

Die sogenannte Armutsquote – also der Anteil der Haushalte, die weniger als 35.000 US-Dollar im Jahr verdienen – stieg von 7,8 Prozent im Jahr 2021 auf 12,4 Prozent. Laut dem Zensusbüro war das der bislang größte Anstieg binnen eines Jahres. Die Kinderarmut verdoppelte sich auf 12,4 Prozent, nachdem sie 2021 auf ein Rekordtief von 5,2 Prozent gesunken war.

Während der Coronapandemie hatte der US-Kongress mehrere milliardenschwere Hilfspakete verabschiedet. Millionen Haushalte hatten dadurch Soforthilfen bezogen und Direktzahlungen erhalten, das Arbeitslosengeld, Lebensmittelzuschüsse und Unterstützungen für Mieten wurden erhöht. Insbesondere Familien hatten davon profitiert, denn eine erweiterte Kindersteuergutschrift, eine Art Kindergeld, bot Familien mit Kindern kurzzeitig ein garantiertes Zusatzeinkommen.

Ursprünglich wollte US-Präsident Joe Biden dieses Kindergeld permanent beibehalten, doch dafür gab es im Kongress keine Mehrheit. Im Jahr 2022 lief ein Großteil der Coronahilfen aus und wurde nicht verlängert, das zusätzliche Sicherheitsnetz während der Pandemie wurde zurückgefahren. Die Auswirkungen spiegeln sich nun im aktuellen Armutsreport wider.

Eigentlich brummt der Arbeitsmarkt in den USA, und das Wirtschaftswachstum ist im internationalen Vergleich auf hohem Niveau. Doch gleichzeitig sind die Lebenshaltungskosten wie auch in Europa gestiegen. Der Aufschwung scheint bei vielen Menschen nicht anzukommen – was erklären könnte, warum Biden ein eher unbeliebter US-Präsident ist. Eine Lehre, die man aus dem Report ableiten kann: Die zwischenzeitlich rasant steigende Inflation scheint die positiven Effekte des Jobbooms und der höheren Löhne zu torpedieren.

Inflation trifft die Mittelklasse

Laut dem Report treffen die höheren Preise nicht nur Menschen, die schon vor dem Anstieg der Inflation armutsgefährdet waren, sondern auch die amerikanische Mittelklasse, die für Biden eine besonders wichtige Wählergruppe ist.

In der Stadt in Kalifornien versuchten sich die Menschen im August so gut es ging vor dem Tropensturm „Hilary“ zu schützen. (Foto: AP) Behausungen von Wohnungslosen in San Diego

Das Weiße Haus sprach am Dienstag von „schrecklichen Folgen“ der Entscheidung, die Coronahilfe auslaufen zu lassen. „Letztes Jahr haben die Republikaner im Kongress darauf bestanden, die Steuern für Familien mit Kindern zu erhöhen“, erklärte Biden.

„Der Anstieg der Kinderarmut ist kein Zufall – er ist das Ergebnis einer bewussten politischen Entscheidung der Republikaner, die Hilfe für Familien mit Kindern zu blockieren und gleichzeitig massive Steuersenkungen für die reichsten und größten Unternehmen voranzutreiben“, so der Präsident.

Mehr: Diebstahlwelle in den USA – „Kinder halten dir eine Waffe ins Gesicht“

Erstpublikation: 12.09.2023, 18:21 Uhr.