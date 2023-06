Alberto Núñez Feijóo Spaniens Oppositionsführer gibt sich moderat – ist aber auf Extremisten angewiesen

Der Chef der Konservativen greift in dem politisch polarisierten Land mit ruhigen Tönen nach dem Regierungsamt. Die Rechtsaußen-Partei Vox dürfte dabei eine wichtige Rolle spielen.

Der spanische Oppositionsführer strebt bei der vorgezogenen Parlamentswahl Ende Juli das Amt des Regierungschefs an. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Alberto Núñez Feijóo

Madrid Als der spanische Oppositionschef Alberto Núñez Feijóo am Dienstag nach den Kommunal- und Regionalwahlen in die Parteizentrale in Madrid kommt, bleibt er an der Tür stehen und lässt den frisch gewählten Regionalpolitikern und -politikerinnen seiner Partei den Vortritt. Aus den Lautsprechern dröhnt Louis Armstrongs „What a wonderful world“.

Feijóo und seine konservative Partido Popular (PP) sind bester Laune: Sie haben am vergangenen Superwahlsonntag, an dem in den Kommunen und manchen Regionen gewählt wurde, in fast allen wichtigen Hochburgen die meisten Stimmen erhalten. Der Triumph war so groß, dass der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez überraschend das nationale Parlament auflöste und für den 23. Juli Neuwahlen ansetzte. Es ist die letzte Hoffnung des Sozialsten Sánchez, den Siegeszug seines Widersachers Feijóo zumindest auf nationaler Ebene noch zu stoppen.