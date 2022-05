Aleksandar Vucic im Interview Serbiens Präsident: „Wir waren lange Opfer von Sanktionen, wir glauben nicht an diese Politik“

Serbiens Präsident: „Wir waren lange Opfer von Sanktionen, wir glauben nicht an diese Politik“

Serbien drängt in die EU, will sich aber nicht klar gegen Russland stellen. Am Mittwoch trifft Aleksandar Vucic den Bundeskanzler und setzt auf dessen Hilfe beim EU-Beitritt.

03.05.2022 - 18:49 Uhr