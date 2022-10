Als Führungsmacht sind die USA für den Westen unverzichtbar, aber im Inneren sind sie eine gefährdete Demokratie. Die Verbündeten fragen sich: Was kommt nach Joe Biden?

Die Demokratie in den USA befindet sich in einem Balanceakt und droht zu kippen. Die Freiheitsstatue

Nach außen präsentieren sich die USA in der Rolle des Hüters der Demokratie und sichern die westliche Weltordnung. Im Inneren aber ist die Nation tief gespalten: Einschränkung des Abtreibungsrechts, die Waffengewalt, der Kaufkraftverlust, die Einwanderungsfrage, sogar die Lehrpläne an Grundschulen schüren die Wut der Amerikaner.

Sollten bei den Wahlen 2024 Donald Trump oder ein Republikaner, der ähnlich denkt, wieder an die Macht kommen, kann das gravierende Folgen haben.

Angesichts dieser zunehmenden Unsicherheit muss Europa unabhängiger werden. Doch statt eine gemeinsame Vision zu entwickeln, wie Europas Sicherheit künftig organisiert werden kann, zerstreiten sich die Europäer.

Was ist Amerika? Supermacht im Niedergang, überdehntes Imperium, gespaltene Nation? Alles dutzendfach gelesen. Wer nach einem anderen Blick auf die Dinge sucht, sollte mit Hart Kelley sprechen: „America?“, sagt Kelley. „It’s the f... Serengeti, man.“ Amerika, die verdammte Serengeti – Kelley versteht das als Kompliment an sein Land.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen