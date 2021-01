 Amtseinführung von Joe Biden: Donald und Melania Trump haben das Weiße Haus verlassen

Der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff hat dazu aufgerufen, den politischen Wechsel in den USA zu einer umfassenden Neubelebung der beiderseitigen Beziehungen zu nutzen. „Die Amtseinführung Joe Bidens muss Startschuss für ein transatlantisches Comeback auf allen Ebenen sein“, sagte Lambsdorff der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Gerade weil die neue Regierung in Washington zunächst mit innenpolitischen Herausforderungen beschäftigt sein wird, muss die Initiative hierfür von der Bundesregierung und den europäischen Partnern kommen.“

Niels Annen, Staatsminister im Auswärtigen Amt, sagte, Joe Bidens Vereidigung werde nicht dazu führen, dass man sich in Europa zurücklehnen könne. „Es gibt jedoch die Riesen-Chance, dass wir in den großen Menschheitsfragen, wie dem Klimawandel oder auch in der Pandemie-Bekämpfung, einen fundamentalen Wandel in der Kooperation erleben werden“, sagte der SPD-Politiker der „Rhein-Neckar-Zeitung“ (Mittwoch). Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er: „Statt regelmäßiger Beschimpfungen zählt jetzt wieder eine verlässliche Kooperation. Ich gehe davon aus, dass die USA künftig auch wieder zuhören werden, statt Gefolgschaft zu verlangen.“

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hofft auf mehr US-Engagement beim Klimaschutz. „Ich erhoffe mir von der Regierung unter Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris, dass Klimaschutz endlich wieder ernst genommen wird in der US-Regierung. Das ist dringend nötig“, sagte Schulze der „Rheinischen Post“. „Seit 1990 haben die Vereinigten Staaten nur zehn Prozent ihrer jährlichen Emissionen eingespart. Das ist viel zu wenig, um die UN-Klimaziele zu erreichen.“