Der türkische Präsident Erdogan provoziert Griechenland mit Raketentests. Die Nato ist zunehmend irritiert.

Der türkische Präsident besichtigt die Militärwerft in Kocaeli. (Foto: Anadolu Agency/Getty Images) Präsident Erdogan

Istanbul Für Griechenland ist es eine Provokation: Vor wenigen Tagen testete das türkische Militär eine Kurzstreckenrakete aus eigener Produktion. Das „Tayfun“-Geschoss wurde in allen Nachrichtenkanälen des Landes präsentiert, und jedes Mal wurde hervorgehoben, dass die Testrakete ihr Ziel in genau 561 Kilometern Entfernung getroffen habe. Das ist kein Zufall. Die Distanz entspricht exakt derjenigen zwischen Istanbul und der griechischen Hauptstadt Athen.

Der Konflikt zwischen den beiden Nato-Staaten wird immer offener ausgetragen. „Eines Nachts können wir kommen“, drohte Staatschef Erdogan noch kürzlich den griechischen Nachbarn. Es geht um Seegrenzen, mit denen die Türkei nicht einverstanden ist – und um Erdgasvorkommen unter dem Meer.

Im Nato-Hauptquartier in Brüssel wächst die Sorge über den Konflikt zwischen den beiden Mitgliedsländern. Ohnehin ist der Unmut beim transatlantischen Bündnis über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mittlerweile nicht mehr zu überhören, was allerdings nicht nur an den Drohgebärden Ankaras gegenüber Griechenland liegt.

