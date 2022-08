Nach sechs Monaten Ukrainekrieg ist klar: Wir erleben eine Politisierung des Ökonomischen – das trifft vor allem Deutschland. Was sich nun ändern muss.

Gewalt als Teil des Politischen. (Foto: dpa) Verwüstete Straße im Kiewer Vorort Butscha

Das Schlimmste ist die Gewöhnung: Daran, dass täglich Menschen sterben, Frauen, Männer, Kinder. Daran, dass sie massakriert, vergewaltigt oder vertrieben werden. Daran, dass der Kriegsherr im Kreml glaubt, Geschichtsrevisionismus mit roher militärischer Gewalt betreiben zu können.

Entsetzen und Empörung darüber verlieren an Energie – langsam, aber stetig. Und so rücken auch in unserer medialen Welt die Nachrichten über den Ukrainekrieg nach hinten – irgendwo zwischen die ampelkoalitionären Streitigkeiten um Tankrabatte, die kalte Progression oder das Tempolimit auf Autobahnen. Das sind die erbarmungslosen Gesetze der Aufmerksamkeitsökonomie.

Nicht gewöhnen allerdings werden wir uns an die langfristigen Folgen dieses Krieges, der genau vor einem halben Jahr begann. Ein Krieg, der nur Verlierer kennt.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen