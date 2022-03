Analyse IMK-Studie: Energie-Embargo hätte erheblichen Konjunktureinbruch zur Folge

Die Forscher erwarten dramatische Konsequenzen bei einem Energie-Embargo – und widersprechen damit anderen Studien. Das bietet neuen Anlass für einen Ökonomen-Streit.

Wegen des hohen Gaspreises müssten dem Modell zufolge zahlreiche Unternehmen ihre Produktion schließen, es würde zu Arbeitslosigkeit kommen. (Foto: dpa) Gasspeicher in Sachsen-Anhalt

Berlin Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) fürchtet erhebliche Auswirkungen für die deutsche Wirtschaft bei einem Lieferstopp für russische Energie. Insbesondere der Wegfall von Erdgas würde Schäden hervorrufen, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Konjunkturprognose des IMK. Selbst wenn kein Gas mehr aus Russland käme und immerhin die Hälfte der entstehenden Lücke durch alternative Lieferanten geschlossen werden könnte, würde das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2022 um sechs Prozent fallen – ein Schaden von 230 Milliarden Euro.

Die IMK-Berechnungen funktionieren so: Das Modell fragt, wie stark der Gaspreis steigen müsste, um die Nachfrage so weit sinken zu lassen, dass in Deutschland kein russisches Gas mehr genutzt würde. „Die Auswirkungen wären so erheblich, dass das Modell keine stabilen Zahlen mehr produzieren kann“, sagte IMK-Direktor Sebastian Dullien dem Handelsblatt.