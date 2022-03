Analyse Joe Biden hat seine Rolle gefunden: Als Europas bester Mann

Zum zweiten Mal in kurzer Zeit reist Biden nach Brüssel. Zusammen mit den Nato-Partnern, den G7-Spitzen und den Regierungschefs der EU will er weitere Sanktionen beschließen.

Brüssel, New York War da was? Ja, da war was – einiges sogar. Da war das Afghanistandebakel, der hektische Rückzug der US-Truppen und die Wut der Bündnispartner aus Europa über die unilateralen Entscheidungen des Weißen Hauses.

Da war der Zorn der Franzosen, als ihnen die USA kurz darauf gemeinsam mit den Briten einen lukrativen U-Boot-Deal mit Australien ausspannten und den neuen pazifischen Sicherheitspakt Aukus aus der Taufe hoben. Und da war die Verärgerung über die America-first-Politik bei der Beschaffung der Corona-Impfstoffe.

Den Neustart der transatlantischen Beziehungen unter US-Präsident Joe Biden hatten sich die Europäer anders vorgestellt. So war die Stimmung in vielen europäischen Hauptstädten bis vor wenigen Monaten: gedrückt bis mies. Doch die Streitereien sind nun vergessen oder zumindest verdrängt.

Angesichts des Kriegs in der Ukraine arbeiten die Amerikaner und die Europäer so eng zusammen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die US-Geheimdienste teilen ihre Erkenntnisse über die russischen Truppenbewegungen und die Planungen des Kremls. Die amerikanischen Finanzbehörden koordinieren ihre Sanktionen mit den Partnern in der EU und im Industriestaatenklub G7. Um die Ostflanke der Nato zu stärken, haben die USA 100.000 zusätzliche Soldaten nach Europa verlegt.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Am Mittwochabend landet die Air Force One in Brüssel, schon zum zweiten Mal in gerade einmal neun Monaten. Biden will sich mit den Nato-Partnern, den G7-Spitzen und den Staats- und Regierungschefs der EU treffen, bevor er nach Polen weiterfliegt, dem Frontstaat im neuen kalten Krieg mit Putins Russland.

Putin verantwortlich für transatlantische Geschlossenheit

Die Reise diene dazu, „unsere Anstrengungen zu besprechen, der Ukraine zu helfen und Russland schwere Kosten für die Invasion aufzuerlegen“, sagte Biden vor seiner Abreise. Es gehe darum, der Welt zu zeigen, dass der Westen bei der „Verteidigung der Demokratie“ zusammenstehe: „Putin dachte, er würde uns spalten, aber wir sind stärker denn je in der jüngeren Geschichte.“

Biden deutet es an: Das Hauptverdienst für die transatlantische Geschlossenheit trägt der Kremlchef. Wladimir Putin hat das Gefühl der Europäer, in Sicherheit zu leben, mit dem brutalen Überfall auf die Ukraine zerstört. Ohne den Schock der unerwarteten Aggression hätten sich Europäer und Amerikaner kaum in dieser Form zusammengerafft.

Daneben aber hat auch die bündnisorientierte Politik der US-Regierung einen wichtigen Anteil an der wiedergefundenen Einigkeit des Westens. Biden wollte Amerika eigentlich auf die Rivalität mit dem aufsteigenden China und den Großmachtkonflikt im Pazifik einstimmen – und revitalisiert nun die atlantische Allianz, indem er die Europäer einbindet, sie nicht herumschubst wie manche seiner Vorgänger, sondern sie als Partner auf Augenhöhe behandelte.

Dabei galt Biden bei einigen Kommentartoren schon als Fehlbesetzung, bei öffentlichen Auftritten wirkte der Demokrat bisweilen fahrig und unkonzentriert. Die oppositionellen Republikaner versuchten, den 79-Jährigen als senil darzustellen.

Mehr zu Amerikas Präsident Joe Biden:

Nun hat der Präsident seine Rolle gefunden: als moderierender Anführer der freien Welt – und Europas bester Mann. Ohne den Rückhalt der USA wären die Europäer nicht in der Lage, die harte Linie gegen Putin zu halten, sind Diplomaten und Experten in Brüssel überzeugt.

USA forcieren strikte Durchsetzung der Sanktionen

Bidens nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan skizzierte die Agenda des Präsidenten am Dienstag auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Sullivan kündigte an, dass Biden und seine europäischen Verbündeten neue Sanktionen gegen Russland beschließen wollen.

Dabei soll es primär darum gehen, die Umgehung der verhängten und noch zu verschärfenden Sanktionen „zu unterbinden und ihre konsequente Durchsetzung zu gewährleisten“, wie Sullivan sagte. Damit deutete er Maßnahmen an, die auch jene Länder treffen könnten, die weiterhin mit Russland Geschäfte machen und die westlichen Sanktionen unterlaufen. China und Indien etwa. Darüber hinaus wolle die US-Regierung „gemeinsame Maßnahmen“ zur Verbesserung der Energiesicherheit in der EU verkünden, um die Abhängigkeit Europas von russischem Gas zu verringern.

Die USA haben weitreichende Sanktionen gegen Russland verhängt, Waffen im Wert von mehreren Milliarden Dollar geliefert und umfangreiche Finanzhilfen bereitgestellt.

Bisher haben sich Bidens Bemühungen ausgezahlt, loben Experten. „Die militärische und wirtschaftliche Unterstützung für die Ukraine ist beispiellos, ebenso wie das Sanktionspaket, das die USA und Europa gegen fast alle Bereiche der russischen Wirtschaft eingeführt haben“, sagt etwa Rachel Rizzo von der Denkfabrik Atlantic Council.

Klar ist, dass Biden nicht auf einen sofortigen Importstopp für russisches Öl und Gas dringen wird. Dem US-Präsidenten kommt dabei vor den wichtigen US-Zwischenwahlen im Herbst gelegen, dass die EU in dieser Frage gespalten ist: So spricht sich unter anderem Deutschland angesichts der Abhängigkeit von russischen Energielieferungen gegen ein entsprechendes Embargo aus. Würde die EU sich dem Ölboykott anschließen, entstünde ein erheblicher Preisdruck, weil noch mehr Staaten um die nicht-russischen Quellen konkurrieren würden.

Zwar bedienen die russischen Importe nur einen kleinen Teil der US-Ölnachfrage: Konkret machen Rohöl und Ölerzeugnisse aus Russland nur acht Prozent der gesamten amerikanischen Öleinfuhren aus und weniger als zwei Prozent der Gesamtversorgung. Aber auch in den USA sind die Benzin- und Gaspreise schon stark gestiegen. Ein Thema, das Biden innenpolitisch zu schaffen macht.

Die US-Regierung wird in Brüssel nach den Worten Sullivans außerdem die längerfristige Neuausrichtung der Nato-Streitkräfte und Eventualitäten für den Fall eines Atomwaffeneinsatzes erörtern. Sprich: Das Bündnis will die Abschreckung gegenüber Russland stärken.

Putin hatte zuletzt implizit mit dem Einsatz von Kernwaffen gedroht. Länder, die sich Russland in den Weg stellten, riskierten „Konsequenzen, wie sie es in ihrer Geschichte noch nie gesehen haben“, sagte der Kremlchef zu Beginn der Invasion.

Biden hat ausgeschlossen, dass die USA mit eigenen Soldaten in den Krieg mit Russland eingreifen. Auch eine Flugverbotszone über der Ukraine lehnt er ab. Das Nato-Territorium aber würden die Amerikaner entschlossen verteidigen – und zwar „jeden Zentimeter“, wie der Präsident versichert.

Mehr: Kreml warnt vor Nato-Friedensmission in der Ukraine – der Westen bereitet neue Sanktionen vor