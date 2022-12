Analyse Kiew und Moskau liefern sich einen Propagandakrieg um Friedensgespräche

Die Ukraine und Russland verkünden beide laut, sie seien für Verhandlungen offen. Doch sie formulieren Vorbedingungen, die diese faktisch unmöglich machen. Dahinter steckt Kalkül.

Der ukrainische Außenminister brachte die Vereinten Nationen ins Spiel, um Russland an den Verhandlungstisch zu bringen. (Foto: AP) Dmytro Kuleba

Wien Wenn Kriegsparteien kein Interesse an Friedensverhandlungen haben, schlagen sie unmögliche Bedingungen dafür vor. Es ist ein Spielchen mit der Megafon-Diplomatie, das Russland und die Ukraine gerade perfektionieren – mit dem Ziel, die andere Seite vor der Weltöffentlichkeit als Buhmann dastehen zu lassen.

In diese Kategorie passt auch der Vorschlag des ukrainischen Außenministers, im Februar einen Friedensgipfel unter Vermittlung der Uno durchzuführen. Die Vereinten Nationen seien jener Akteur, der am ehesten in der Lage sei, alle Parteien an den Verhandlungstisch zu bringen, hatte Dmitro Kuleba am Montag in einem Interview mit der Presseagentur AP erklärt.

Die Teilnahme Russlands verknüpfte er allerdings gleich mit einer Vorbedingung: Moskau müsse zunächst durch ein internationales Tribunal für seine Kriegsverbrechen in der Ukraine zur Rechenschaft gezogen werden.

