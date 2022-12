Der belarussische Diktator hatte sich lange gegen Russlands Forderung gewehrt – doch er steht ökonomisch mit dem Rücken an der Wand. Muss er Putin nachgeben?

Putin braucht Belarus, um Nachschubprobleme zu lösen und weitere Soldaten auszubilden können. (Foto: via REUTERS) Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko (r.) in Minsk

Berlin Erstmals seit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Wladimir Putin seinen engsten Verbündeten, den belarussischen Herrscher Alexander Lukaschenko, in Minsk besucht und mit ihm über die weitere Zusammenarbeit beraten. Wie in vielen Teilen der früheren Sowjetunion üblich empfing der belarussische Diktator auf dem Flughafen in Minsk seinen Autokraten-Kollegen mit Brot und Salz.

Putin sagte im belarussischen Staatsfernsehen, Minsk sei Russlands „Verbündeter im wahrsten Sinne des Wortes“. Russland und Belarus bilden einen gemeinsamen Unionsstaat. In Minsk besteht die Sorge, dass Moskau den kleineren Nachbarn vereinnahmen will – zumindest die 45.000 aktiven belarussischen Soldaten und weitere 290.000 Reservisten.

