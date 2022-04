Analyse Viktor Orban gewinnt zwar die Wahlen – nun hat er aber andere Probleme

Ungarns Ministerpräsident steht innenpolitisch so gut da wie nie. Orban wird sich dafür aber intensiv um die Wirtschaft kümmern müssen, um die Kosten seines Wahlkampfs abzufedern.

Die Kosten des Wahlkampfs des Politikers sind hoch. (Foto: IMAGO/Xinhua) Viktor Orban

Wien Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat am Wochenende in den Parlamentswahlen zwar einen Sieg errungen. Allerdings sieht es ganz danach aus, als ob dieser Erfolg Ungarn teuer zu stehen kommen wird.

In den Monaten vor den Wahlen konnte Orban der Versuchung nicht widerstehen, an Jung und Alt Wahlgeschenke zu verteilen. Einwohner unter 25 Jahren bezahlen beispielsweise keine Einkommensteuer mehr, Pensionierte bekamen eine 13. Rente und Familien eine Steuerrückerstattung.

Scheinbar trickreich führte Orban auch einen Kampf gegen die Inflation. So ließ er Preise einfrieren, etwa für Benzin. Ein Liter des Kraftstoffs kostet in Ungarn fix 480 Forint und damit 1,30 Euro, womit das Land in Europa den niedrigsten Benzinpreis aufweist. Festgezurrt hat der Politiker auch die Preise einer Handvoll Nahrungsmittel und die Zinsen variabler Hypotheken.