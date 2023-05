Sowohl Präsident Erdogan als auch sein Herausforderer Kilicdaroglu müssen Verluste hinnehmen. Nun ist eine Konstellation eingetreten, die vor allem dem Amtsinhaber nutzen dürfte.

Dass Erdogan zumindest im ersten Wahlgang so deutlich vorne liegt, hatten viele Beobachter im In- und Ausland jedoch nicht vorhergesehen. (Foto: dpa) Präsidenten- und Parlamentswahl in der Türkei

Ankara Die Inflation ist so hoch wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr, die Regierung autokratisch, Freiheitsrechte sind eingeschränkt – und trotzdem könnte der amtierende türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wieder als Sieger aus den Wahlen in dem Land hervorgehen.

Allerdings wird über das künftige Staatsoberhaupt der Türkei wohl erst in einer Stichwahl am 28. Mai entschieden. Zwei Nachrichtenagenturen, eine staatliche und eine oppositionsnahe private, sahen den Amtsinhaber am frühen Montagmorgen (Ortszeit) nach vorläufigen Daten bei rund 49,3 Prozent und dessen Herausforderer Kemal Kilicdaroglu bei gut 45 Prozent der Stimmen.

Bei den gleichzeitig stattfindenden Parlamentswahlen erreichte Erdogans Wahlallianz mit Nationalisten aller Wahrscheinlichkeit nach laut der vorläufigen Auszählung der staatlichen Wahlinstitute eine komfortable Mehrheit.

