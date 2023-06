Analyse Warum Sturgeons Verhaftung ein schwerer Rückschlag für die schottischen Nationalisten ist

Ex-Regierungschefin ist nach Verhör wieder auf freiem Fuß. Parteifreunde fordern ihre Suspendierung. Doch das ist nicht das einzige Problem der Nationalisten.

Die 52-jährige ehemalige SNP-Chefin wurde am Sonntag kurzzeitig verhaftet. (Foto: via REUTERS) Schottlands Ex-Regierungschefin Nicol Sturgeon

London Die kurzzeitige Verhaftung der ehemaligen schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon am Sonntag ist für Schottlands Nationalisten ein weiterer Tiefschlag. Dadurch wird nicht nur der ungeklärte Finanzskandal der Scottish National Party (SNP) über den Verbleib von Wahlkampfspenden in Höhe von 600.000 Pfund (rund 700.000 Euro) wieder in den Fokus gerückt.

Auch die von der SNP angestrebte Loslösung vom Vereinigten Königreich rückt in immer weitere Ferne, nachdem nun wegen Sturgeon auch das Image der Unabhängigkeitsbewegung politisch stark beschädigt ist.

Am deutlichsten zeigt sich das durch die Rufe von SNP-Politikern, Sturgeon von der Partei, die sie vor drei Monaten noch angeführt hatte, zu suspendieren. Es sei Zeit für politische Distanz zu Sturgeon bis zum Ende der Untersuchung, forderte der langjährige SNP-Abgeordnete Angus MacNeil.

Unter Zugzwang steht damit Sturgeons Nachfolger, der neue Partei- und Regierungschef Humza Yousaf. Der 38-Jährige ist selbst ein politischer Zögling der ehemaligen Parteichefin und gilt als führungsschwach.