Analyse Xi spricht erstmals seit Kriegsbeginn mit Selenski

Peking, Riga Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat zum ersten Mal seit dem russischen Überfall auf die Ukraine mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski telefoniert. Dabei habe Xi betont, China werde „eigene Anstrengungen unternehmen, um den Krieg und den Waffenstillstand zu beenden und den Frieden so bald wie möglich wiederherzustellen“, wie es auf der Seite des chinesischen Staatssenders CCTV heißt.

Dazu wolle die Staatsführung einen Sondergesandten für eurasische Angelegenheiten in die Ukraine und andere Länder entsenden, um mit allen Parteien Gespräche über die politische Beilegung der Ukrainekrise zu führen. Bisher hatte China lediglich alle Seiten zu Gesprächen aufgerufen, jedoch keine eigenen aktiven Schritte zu einer Vermittlung unternommen.

Auf Twitter lobte der ukrainische Präsident das „lange und sinnvolle Gespräch“ mit Xi. „Ich glaube, dass dieses Telefonat sowie die Ernennung des ukrainischen Botschafters in China einen starken Impuls für die Entwicklung unserer bilateralen Beziehungen geben werden“, schrieb Selenski weiter.

Im Westen gibt es große Zweifel an einer neutralen Vermittlerrolle Chinas. Denn die chinesische Staatsführung hat den russischen Überfall auf die Ukraine nie verurteilt. Vielmehr wirft Peking dem Westen immer wieder vor, den Konflikt provoziert zu haben und durch Waffenlieferungen anzuheizen. Bei seinem Staatsbesuch in Moskau Ende März nannte Xi seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin einen „lieben Freund“. Die beiden Staatsoberhäupter kündigten damals an, die Partnerschaft beider Länder weiter auszubauen.

Chinas Staatschef hat sich seit Kriegsbeginn bereits fünf Mal persönlich mit Putin ausgetauscht, nun zum ersten Mal auch mit Selenski. Kiew hatte dieses Telefonat bereits vor Wochen unmittelbar nach Xis Besuch in Moskau erwartet.

Xis Anruf bei Selenski gilt als Zugeständnis an die Europäer

Bei dem jüngsten China-Besuch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte Xi ein Telefonat mit Selenski zugesagt, wenn „Zeit und Umstände passen“. Das Gespräch zwischen Xi und Selenski kann auch als Zugeständnis an die Europäer gewertet werden.

Das Telefonat kommt zu einem sensiblen Zeitpunkt. Anfang der Woche hatte der chinesische Botschafter in Frankreich, Lu Shaye, in einem Fernsehinterview die Souveränität ehemaliger Sowjetstaaten wie der Ukraine infrage gestellt. Die Aussagen sorgten europaweit für Entrüstung und überschatteten die jüngsten diplomatischen Gespräche, etwa zwischen Macron und Xi. Das Außenministerium in Peking bemühte sich um Schadensbegrenzung. Doch die Zweifel an Chinas vorgeblich neutraler Rolle wachsen dadurch weiter.

Zum Jahrestag des Kriegsbeginns Ende Februar hatte die chinesische Staatsführung einen Vorschlag zur „politischen Lösung der Ukrainekrise“ vorgelegt, in dem unter anderem ein Waffenstillstand und Friedensgespräche gefordert wurden. Unklar blieb, welche Rolle China bei möglichen Friedensgesprächen einnehmen könnte oder wollte. Dies könnte sich mit der Entsendung eines Sondergesandten nun ändern.

Der bisherige Sondergesandte für eurasische Angelegenheiten ist der ehemalige chinesische Botschafter in Russland, Li Hui. Ob er auch die im Telefonat zwischen Xi und Selenski vereinbarte Vermittlerrolle übernimmt, ist bislang unklar.

Bei westlichen Politikern war Chinas Ukrainepapier auf Skepsis gestoßen. Ein Waffenstillstand zum aktuellen Zeitpunkt käme einer „Ratifizierung der russischen Eroberung“ gleich, betonte US-Sicherheitsberater John Kirby damals. Russland würde die Feuerpause nutzen, um seine Stellungen in der Ukraine zu festigen und Kräfte für neue Angriffe auf die Ukraine zu sammeln, so die Befürchtung. „Mit der Waffe an der Schläfe lässt sich nicht verhandeln“, betonte Bundeskanzler Olaf Scholz.

Denn klar ist auch: Chinas Staatschef Xi Jinping hat kein Interesse daran, Wladimir Putin zu schwächen. Gemeinsam streben Xi und Putin danach, die vermeintliche Hegemonialstellung der USA zu brechen und eine vorgeblich „multipolare Weltordnung“ zu schaffen. So wird auch in Pekings Ukraine-Papier indirekt eine Neuordnung der europäischen Sicherheitsarchitektur gefordert, ohne die Schutzmacht USA.

